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Общество

Врач сообщил, при каких условиях лекарства могут влиять на слух

Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к опасным последствиям, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что многие антибиотики побочно действуют на слух, уничтожают наши слуховые рецепторы. Кроме того, лечение антибиотиками без надзора врача, по словам эксперта, может грозить развитием почечной недостаточности.

Эти лекарства, по словам специалиста, также могут стать причиной поражения суставов и токсического поражения печени.

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