Законопроект об ужесточении наказания для лихачей могут внести до Нового года
Законопроект об ужесточении наказания для лихачей в стадии готовности, его могут внести до конца декабря, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
Он отметил, что предполагаются изменения в Уголовном кодексе и КоАП, поэтому эти документы должны сначала пройти через правительство и Верховный суд, а после этого уже вносится законопроект.
Также Пискарёв подчеркнул, что депутаты постараются внести этот законопроект до Нового года.
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