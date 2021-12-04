Законопроект об ужесточении наказания для лихачей могут внести до Нового года

23:04, 04 декабря 2021, ПАИ

Законопроект об ужесточении наказания для лихачей в стадии готовности, его могут внести до конца декабря, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Он отметил, что предполагаются изменения в Уголовном кодексе и КоАП, поэтому эти документы должны сначала пройти через правительство и Верховный суд, а после этого уже вносится законопроект.

Также Пискарёв подчеркнул, что депутаты постараются внести этот законопроект до Нового года.