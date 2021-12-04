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Общество

Диетолог развеяла миф о дневной норме воды

Диетолог Юлия Чехонина в беседе с 5-tv.ru сообщила, что миф о необходимости выпивать два литра воды в день не имеет научного подтверждения.

Эксперт отметила, что человеческому организму действительно нужны 2 л жидкости, однако речь идёт вовсе не о выпитой воде.

Она подчеркнула, что жидкость находится ещё и в составе продуктов, то есть в составе еды человек также получает воду — до 800 мл. Ещё около 400 мл образуется в организме — это эндогенная жидкость.

Кроме того, Чехонина заметила, что количество жидкости, требуемой конкретному человеку, вычисляется из расчёта 35-40 мл на каждый килограмм нормальной массы тела.

Если сложить жидкость, вырабатываемую организмом, и ту, что человек потребляет с пищей, остаётся около полутора литров, которые необходимо употребить отдельно. Каждый день следует выпивать не менее двух стаканов непосредственно воды, указала диетолог.

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