Эксперт рассказал, как избежать рисков при покупке товаров на сайтах зарубежных магазинов

23:38, 04 декабря 2021, ПАИ

Возможные риски при покупке товаров на сайтах зарубежных магазинов можно снизить, если соблюдать несколько простых правил, рассказал РИА Новости менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.

Он сообщил, что во избежание рисков перед покупкой, особенно крупной, достаточно проверить следующие вещи: рейтинг магазина в социальных сетях и отзывы в интернете.

В строке поиска следует вводить не только название сайта, но и слова «обман» или «мошенничество», рекомендует Шевский.

Если оплатить покупку можно только с помощью электронного кошелька, это должно насторожить, считает эксперт. Намного безопаснее совершать покупки в тех интернет-магазинах, которые принимают к оплате банковские карты. Связано это с тем, что для приема карточных платежей онлайн магазины заключают контракт с компанией-эквайером, что возлагает на него строгие обязательства по проверке и обеспечению безопасности платежей.

Совершать покупки можно только на сайте, который использует защищенный протокол передачи данных (https), а при оплате лучше использовать неосновную карту. Шевский советует задействовать виртуальную банковскую карту, которая предназначена специально для безопасных покупок онлайн.