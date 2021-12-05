До -11 градусов похолодает в Пскове сегодня
Дневную температуру около -11 градусов прогнозируют 5 декабря в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском ЦГМС – филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Облачную погоду с морозом около -9...-11 градусов обещают сегодня днём в городе.
В регионе дневная температура будет держаться на отметке -7...-12 градусов, на юге области — -3...-8 градусов.
Кроме того, сегодня ожидается небольшой снег и умеренный ветер северных направлений.
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