До -11 градусов похолодает в Пскове сегодня

09:11, 05 декабря 2021, ПАИ

Дневную температуру около -11 градусов прогнозируют 5 декабря в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском ЦГМС – филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».



Облачную погоду с морозом около -9...-11 градусов обещают сегодня днём в городе.



В регионе дневная температура будет держаться на отметке -7...-12 градусов, на юге области — -3...-8 градусов.



Кроме того, сегодня ожидается небольшой снег и умеренный ветер северных направлений.