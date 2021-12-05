Прокопьев день наступил сегодня по народному календарю

09:51, 05 декабря 2021, ПАИ

В память о святом Прокопии Чтеце на Руси 5 декабря отмечали Прокопьев день. Об этом пишет calend.ru.

С Прокопия устанавливался прочный санный путь, потому в этот день прокладывали дорогу. Завершив работу, праздновали, а затем «санничали» — изготовливали и ремонтировали сани.

Дети и молодёжь принимали участие в зимних забавах — играли в снежки, катались с горок.