Прокопьев день наступил сегодня по народному календарю
В память о святом Прокопии Чтеце на Руси 5 декабря отмечали Прокопьев день. Об этом пишет calend.ru.
С Прокопия устанавливался прочный санный путь, потому в этот день прокладывали дорогу. Завершив работу, праздновали, а затем «санничали» — изготовливали и ремонтировали сани.
Дети и молодёжь принимали участие в зимних забавах — играли в снежки, катались с горок.
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