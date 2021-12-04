Женская сборная России стала третьей на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

10:23, 05 декабря 2021, ПАИ

Третье место в командной гонке преследования на этапе Кубка мира в США заняли россиянки-конькобежки. Об этом сообщает ТАСС.

На Кубке мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити российская команда показала результат 2 минуты 56,22 секунды, уступив победительницам 3,80 секунды. В состав группы входили Елизавета Голубева, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова.

Первое место взяла сборная Канады (2 минуты 52,412 секунды), второе — команда Нидерландов (2 минуты 52,692 секунды).

Этап Кубка в Солт-Лейк-Сити завершится завтра ночью.



