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Общество

Добрые люди: волонтёры ПсковГУ в лицах

Алексей Телюшин.

День волонтёра отмечается в России сегодня, 5 декабря. Для Псковского государственного университета ребята-добровольцы - это гордость и опора. За последние несколько лет процент вовлеченности студентов в добровольческую работу вырос. Только за этот год в 55 волонтерских мероприятиях приняли участие более 400 добровольцев. Почти половина ребят после первого опыта волонтерства в университете возвращаются снова в эту деятельность.

Единый день голосования, Всероссийская перепись населения, «Диктант Победы», «Волонтеры Конституции», «Сад Памяти», «Георгиевская ленточка», «Нет забытых обелисков», «Окна Победы», Ганзейские дни, Летний университет, Всероссийские силовые соревнования по воркауту, форум «Креативные индустрии» - волонтеры ПсковГУ регулярно участвуют в федеральных и областных добровольческих акциях, образовательных форумах, культурных событиях.

В день профессионального праздника предлагаем познакомиться с добровольцами университета и поблагодарить их за то добро, которое они делают для города, региона, страны.

Илья Максимов.

Студент 1 курса Института инженерных наук Илья Максимов рассказал, почему стал заниматься добровольчеством:

– Мне стало интересно попробовать что-то новое, раскрыть в себе скрытый потенциал. Вообще я очень добрый человек и хочу внести частичку доброты в этот мир, поэтому твердо решил, что буду помогать людям.

Екатерина Зологина.

О новых перспективах для волонтеров рассказала студентка 3 курса Института образования и социальных наук Екатерина Зологина:

– Это возможность посетить новые места, за пределами области. Сейчас действуют программы, по которым волонтер из любой точки страны может бесплатно отправиться в другой регион, чтобы распространять свою доброту там. Это круто!

Одной такой историей поделилась студентка 2 курса Института права, экономики и управления Анастасия Степанкова. Девушка рассказала, что самой яркой историей для не стала поездка на фестиваль «Таврида.АРТ».

– Это место силы и вдохновения, которое я открыла для себя впервые в этом году. Быть волонтером на фестивале – дело ответственное и очень нелегкое,– делится Анастасия.– Я была свидетелем того, как фестиваль оживал перед приездом участников, и 8 сентября превращался в место с невероятной энергетикой, объединяя вокруг себя по-настоящему творческих людей. Особенно вдохновили выступления резидентов и хедлайнеров фестиваля. Каждый день был не похож на предыдущий, ведь было очень много возможностей проявить себя в абсолютно любом деле. За эти дни я познакомилась со множеством креативных ребят из разных уголков нашей страны и обрела бесценный опыт в организации такого масштабного мероприятия.

Для второкурсника Института математического моделирования и игропрактики Алексея Телюшина самым ярким событием волонтерства стало участие в форуме «Территория смыслов Псков», на котором его проект получил грантовую поддержку.

–  Яркие моменты в добровольчестве - это каждый день, проведенный за этим занятием, по-своему неповторимый и наполненный эмоциями,– добавила студентка 4 курса Института медицины и экспериментальной биологии Ариадна Мишакова. А третьекурсница Института инженерных наук Екатерина Иванова добавила, что каждое мероприятие, в котором она принимала участие, оставило незабываемое впечатление и навсегда осталось в сердце.

Никита Борисенков.

В чем же заключается миссия добровольцев? Студент 1 курса Института математического моделирования и игропрактики Никита Борисенков отмечает, что без помощи добровольцев многие мероприятия просто не смогли бы пройти так хорошо, ведь большая дружная команда это залог успеха.

Оксана Никулина.

– Для всех добровольцев миссия одна – активная жизненная позиция, ответственность и желание изменить этот мир к лучшему, - резюмирует студентка 3 курса Института образования и социальных наук Оксана Никулина.

Материал подготовлен пресс-службой Псковского государственного университета.

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