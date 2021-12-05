С Международным днём добровольца поздравил псковских волонтёров Михаил Ведерников

12:03, 05 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил волонтёров с Международным днём добровольца, который отмечается 5 декабря. Сообщение главы региона опубликовал на своей странице в Instagram .

В поздравительном послании губернатор Псковской области обратил внимание на активную жизненную позицию региональных добровольцев.

«Вы смело и бескорыстно помогаете в ликвидации последствий стихийных бедствий, в поисках пропавших людей, успешно участвуете в проведении важных спортивных и культурных мероприятий города и всего региона», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Особые слова признательности глава региона адресовал тем, кто вносит свой вклад в борьбу с пандемией: доставляет продукты и лекарства для пожилых людей, помогает с перевозкой врачей и пациентов, поддерживает медработников. Только в Псковской области за 2021 год при содействии регионального центра добровольчества было проведено более 1000 мероприятий, заметил губернатор.

«Для вашей эффективной работы мы создаём условия и площадки, на которых вы можете встречаться и придумывать новые идеи, меняя мир к лучшему», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что на территории региона открыто 13 центров добровольчества и зарегистрировано более 10 000 добровольцев.

«Благодарю вас за за вашу активную жизненную позицию, искренность, бескорыстность и стремление сделать мир лучше! От всей души желаю, чтобы все ваши идеи воплощались в жизнь!» – заключил глава региона.