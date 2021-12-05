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Общество

Ещё 712 человек привились от коронавируса в Псковской области

Фото: ПАИ.

Ещё 712 жителей региона завершили курс вакцинации от коронавируса, по данным на 4 декабря. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Первым компонентом вакцины на 4 декабря привились ещё 559 человек. Всего же за время пандемии в области вакцинировалось более 250 тысяч человек.

«Более 250 тысяч жителей региона вакцинировалось от COVID-19. Спасибо всем, кто сделал выбор в пользу защиты своего здоровья!» – отметил Михаил Ведерников.

На данный момент использовано 82,3% поступившей в область вакцины.

Ранее ПАИ сообщало о числе заболевших коронавирусом и выздоровевших от него в Псковской области на 4 декабря.

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