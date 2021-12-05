Ещё восемь жителей Псковской области умерли от коронавируса

13:42, 05 декабря 2021, ПАИ

Восемь жителей региона не справились с болезнью 4 декабря. Об этом сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.

По данным обновлённой статистики, за сутки вирус унёс жизни нескольких человек. Всего за время пандемии от COVID-19 умерли 1111 жителей региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким тех, кто не смог победить болезнь, на своей странице в Instagram.

Ранее ПАИ приводило свежие данные статистики по коронавирусу и сообщало о количестве вакцинированных в регионе.