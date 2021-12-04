Пьяный водитель из Печор задержан в Пушкиногорском районе

14:20, 05 декабря 2021, ПАИ

Водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был задержан сотрудниками ДПС в Пушкиногорском районе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В Пушкиногорском районе днём 1 декабря на дороге Санкт-Петербург – Невель полицейские остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-21150». Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

35-летний житель города Печоры ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Сейчас обстоятельства произошедшего уточняются.

В УМВД напоминают, что на территории региона сотрудники ДПС ГИБДД продолжают работу по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. В ведомстве отмечают, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.