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Общество

Мороз до -15 градусов ожидает псковичей 6 декабря

Фото Арсения Тимашова.

Мороз до -15 градусов возможен завтра, 6 декабря, на территории региона. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью столбик термометра опустится до -5…-10 градусов, на севере региона – до - 15 градусов. Днём ожидается температура от -2 до -7 градусов.

По данным ведомства, в понедельник в Псковской области ожидается облачная погода, небольшой снег, местами умеренные осадки. Прогнозируют высокое атмосферное давление и ветер скоростью 5-10 м/с.

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