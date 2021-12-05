Утро понедельника с «Псковским телеграмом Online»: сосиски в школы!

17:30, 05 декабря 2021, ПАИ

В понедельник, 6 декабря, в 9:00 в прямой эфир выйдет пятый выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online», в котором ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев говорят о событиях предстоящей недели.

В этот раз гостями программы станут заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева и председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

Вместе с гостями ведущие начнут подводить предварительные итоги года. Могут ли хрюши спать спокойно и не бояться чумы? Агросектор снова «впереди планеты всей»? Чем закончилась история с Псковским мясокомбинатом? Станет ли в 2022 году новых школ больше? Какова судьба победителей «Большой перемены»?

Проект выйдет в прямом эфире на YouTube-канале Псковского агентства информации, а также будет транслироваться в официальной группе ПАИ в соцсеии «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковские новости».

Предыдущий выпуск программы «Псковский телеграм Online» можно посмотреть здесь.