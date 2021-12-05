Со следующего года Саудовская Аравия разрешит въезд в страну вакцинированным «Спутником V»

18:11, 05 декабря 2021, ПАИ

Саудовская Аравия вошла в число более 100 стран, одобривших въезд вакцинированным «Спутником V» лицам по результатам совместной работы Минздрава Саудовской Аравии и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) при поддержке Министерства инвестиций королевства. Об этом сообщает фонд.

Такое решение начнёт действовать с 1 января 2022 года. Отмечается, что въезд в Саудовскую Аравию для вакцинированных «Спутником V» даст возможность верующим совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекке и Медине.