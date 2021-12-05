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Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по городам страны

Поезд Деда Мороза выехал из Великого Устюга Вологодской области. На нём Дед Мороз отправится в путешествие более чем по 30 городам страны, сообщили в резиденции Деда Мороза.

Передвижная резиденция Деда Мороза представляет собой специализированный празднично оформленный поезд, в состав которого включены салон-приёмная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала. За 41 день он проследует более чем через 30 городов страны, включая Вологду, Псков, Ярославль, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и другие.

В каждом городе, где сделает остановку поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждёт развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Завершится проект в канун Старого Нового года, 13 января, в Великом Устюге.

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