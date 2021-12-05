Ученые считают, что омикрон-штамм не приведет к тяжелому течению заболевания

19:00, 05 декабря 2021, ПАИ

Ученые пока не наблюдают, чтобы заражение омикрон-штаммом вело к более тяжелому течению заболевания, как в случае с другими вариантами коронавируса. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в США был зафиксирован в среду в штате Калифорния. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний подчеркнули, что пациент с омикрон-штаммом был полностью вакцинирован от коронавируса и сейчас находится на изоляции. У него слабовыраженные симптомы заболевания.