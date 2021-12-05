В Псковской инфекционке работает бригада из Военно-медицинской Академии

19:20, 05 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области работает пятая выездная врачебная бригада специалистов. Об этом сообщила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своем Instagram-аккаунте.

«Каждый приезд – это серьезная практическая и теоретическая помощь! Стимул для совместного развития! Обмен опытом! Для нас особенно ценно, что этот приезд коллег именно из ВМА им. Кирова», - отметила Повторейко.

Она также рассказала, что с коллегами из ВМА им. Кирова Псковская инфекционная больница плотно работает с октября 2020 года. Благодаря действующему соглашению проводятся ТМЦ и обучение. Она подчеркнула, что ряд сложных пациентов переведены в ВМА. Вся работа проводится в дистанционном формате. Однако сегодня коллегам удалось встретиться очно.

«Уверена, что совместная работа будет бесценным опытом и ещё одним шагом в совместной борьбе с коронавирусной инфекцией! Спасибо, коллеги, за приезд, Вашу активность и интерес», - заключила главврач.