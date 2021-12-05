Умер кинопродюсер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн
В возрасте 75 лет умер известный кинопродюсер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн, сообщила РИА Новости его жена Наталья.
Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актёр, основатель фестиваля «Кинотавр».
Родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе «Приходи на меня посмотреть», «Завтра будет завтра». Спродюсировал картины «Аномалия», «Московские красавицы», «Короткое дыхание любви».
В 1990 году Рудинштейн организовал кинофестиваль, которым руководил 15 лет. Его сменил Александр Роднянский.
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