Умер кинопродюсер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

19:38, 05 декабря 2021, ПАИ

В возрасте 75 лет умер известный кинопродюсер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн, сообщила РИА Новости его жена Наталья.

Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актёр, основатель фестиваля «Кинотавр».

Родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе «Приходи на меня посмотреть», «Завтра будет завтра». Спродюсировал картины «Аномалия», «Московские красавицы», «Короткое дыхание любви».

В 1990 году Рудинштейн организовал кинофестиваль, которым руководил 15 лет. Его сменил Александр Роднянский.