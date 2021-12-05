Эксперты назвали привычки, способствующие возникновению рака

21:39, 05 декабря 2021, ПАИ

На портале WeChat в блоге «Следите за здоровьем каждый день» рассказали о привычках, способствующих возникновению рака.

По словам авторов, одна из причин онкологических болезней — это то, что люди поздно ложатся спать. У таких людей больше вероятность заболеть, чем у придерживающихся правильного режима сна и бодрствования.

Раздражительность и депрессии также повышают риск развития рака, подчеркивается в блоге.

Кроме того, навредить организму может и употребление в пищу блюд, недоеденных ранее. В них, как утверждают авторы, начинают накапливаться нитриты, способные спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Их могут вызвать и нарушения в работе желудка и селезенки.