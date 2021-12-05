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Общество

«Культурные выходные» прошли в Бежаницком районе

Фото: Любовь Озерская

В Бежаницкий район 3 декабря прибыл настоящий культурный десант: областные учреждения культуры приготовили для детей и взрослых настоящий предновогодний подарок в виде музыкальных, театральных и познавательных программ, сообщает газета «Сельская новь».

Бежаничане стали первыми в области участниками Всероссийской акции «Культурные выходные». В рамках акции три дня работали выставки мастеров декоративно-прикладного творчества и регионального отделения Союза художников России. Экспозицию оружия времён Великой Отечественной войны 1941–1945 годов привёз военно-исторический музей-заповедник из города Острова.

На сцене районного центра культуры состоялись две постановки спектакля «Золотой ключик» областного театра кукол. Юные зрители встретили героев спектакля с восторгом.

В центральной районной библиотеке желающие приняли участие в культурно-просветительском проекте «Библиотур» Псковской областной универсальной научной библиотеки.

В Бежаницкой детской школе искусств состоялся концерт с участием студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова и была организована выставка выпускных и учебных работ студентов специальностей «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «дизайн», «фото- и видеотворчество». Продолжили фестиваль открытые уроки, мастер-классы ведущих преподавателей колледжа для учащихся и педагогов школы искусств.

Культурные выходные завершились концертом ансамбля русской музыки «Псков».

  • «Культурные выходные» прошли в Бежаницком районе
    Фото: Любовь Озерская
  • «Культурные выходные» прошли в Бежаницком районе
    Фото: Любовь Озерская
  • «Культурные выходные» прошли в Бежаницком районе
    Фото: Любовь Озерская
  • «Культурные выходные» прошли в Бежаницком районе
    Фото: Любовь Озерская

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