В Доме офицеров откроется выставка живописи и акварели «Те, кого помню и люблю...»

22:39, 05 декабря 2021, ПАИ

С 7 декабря в Пскове в Доме офицеров начинает свою работу выставка живописи и акварели из частного собрания «Те, кого помню и люблю...», сообщила искусствовед Ольга Кошелькова.

Вниманию ценителей изобразительного искусства предлагается часть коллекции Людмилы Тимофеевой, отметившей на днях 86 лет.

Людмила Ивановна родилась в 1935 году в Ленинграде, в Пскове живёт с 1946 года. Она много лет работала заведующей выставочным отделом Псковского музея-заповедника, общалась и дружила с интересными художниками, профессионалами и любителями. Для камерной выставки в ДО Людмила Ивановна любезно предоставила работы Н. С. Рахманиной, Б. А. Смирнова-Русецкого, Цзян Шилуня, А. А. Большакова, К. М. Громова, М. Чиркова и других.

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