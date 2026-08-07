Семь из десяти россиян намерены принять участие в выборах депутатов Госдумы

18:16, 07 августа 2026, ПАИ

Семь из десяти россиян заявили о намерении принять участие в выборах депутатов Госдумы, при этом более половины опрошенных уже определилась с партийным выбором, свидетельствуют результаты июльского исследования ВЦИОМ, опубликованные на портале центра.

О готовности голосовать сообщило 70 % респондентов, что на 5 процентных пунктов выше июньского показателя. Твёрдое намерение прийти на избирательные участки выразили 54 % опрошенных, ещё 16 % ответили, что, скорее, примут участие в голосовании. Не собираются голосовать 16 %, затруднились с ответом 13 %.

Информированность граждан о кампании также выросла: точную дату, месяц и год проведения выборов назвали 64 % россиян против 53 % месяцем ранее. О предстоящем голосовании впервые услышали либо не смогли ответить на вопрос 29 % участников опроса.

Согласно данным ВЦИОМ, 56 % респондентов окончательно решили, за какую партию будут голосовать, и не планируют менять свой выбор. Ещё 34 % намерены определиться позднее. Среди граждан, заявивших о готовности участвовать в выборах, доля уже определившихся составляет 62 %.

По последним электоральным замерам, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за «Единую Россию» готовы были бы проголосовать 34 % всех опрошенных. КПРФ поддержали бы 11 %, «Новых людей» – 10 %, ЛДПР – 9 %, «Справедливую Россию» – 5 %. Среди намеренных принять участие в голосовании показатели распределились следующим образом: «Единая Россия» – 41 %, КПРФ – 13 %, «Новые люди» – 11 %, ЛДПР – 8 %, «Справедливая Россия» – 6 %.

Опрос также зафиксировал высокий уровень поддержки участия в голосовании. С утверждением о том, что каждый гражданин должен распорядиться своим голосом и не оставаться в стороне, согласились 87 % россиян. Ещё 65 % считают, что участие в выборах позволяет влиять на собственное будущее и на происходящее в стране.

Исследование ВЦИОМ проводилось 24 и 27 июля 2026 года. В каждом опросе участвовало 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Применялся метод телефонного интервью при стратифицированной случайной выборке мобильных номеров.