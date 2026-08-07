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Общество

Врач из Пскова разъяснила, как долго можно кормить ребёнка грудью

До какого возраста стоит кормить ребёнка грудью, рассказала врач женской консультации Псковского клинического перинатального центра, специалист по грудному вскармливанию Дарья Рахубова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Дарья Рахубова. Фото: ПАИ

«Мнения врачей абсолютно расходятся. Есть данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым рекомендуется продолжить кормление до двух лет, что является нормой. Я говорю и продолжаю говорить, что с года ребёнок уже получает еду со стола, мы вводим прикорм и поэтому нет необходимости кормить его грудью после года», – сказала специалист.

Дарья Рахубова добавила, что продолжить кормление можно и после и грудное молоко при этом будет адаптироваться к потребностям ребёнка, но если он уже получает еду со стола, а мама физически и эмоционально устала от грудного вскармливания, то она может спокойно его закончить.

«До года кормить оптимально, пока ребёнок не может сам кушать обычную еду. Дальше года – по желанию: можно кормить до двух лет и дольше», – резюмировала врач.

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