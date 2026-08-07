Врач из Пскова разъяснила, как долго можно кормить ребёнка грудью

18:07, 07 августа 2026, ПАИ

До какого возраста стоит кормить ребёнка грудью, рассказала врач женской консультации Псковского клинического перинатального центра, специалист по грудному вскармливанию Дарья Рахубова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мнения врачей абсолютно расходятся. Есть данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым рекомендуется продолжить кормление до двух лет, что является нормой. Я говорю и продолжаю говорить, что с года ребёнок уже получает еду со стола, мы вводим прикорм и поэтому нет необходимости кормить его грудью после года», – сказала специалист.

Дарья Рахубова добавила, что продолжить кормление можно и после и грудное молоко при этом будет адаптироваться к потребностям ребёнка, но если он уже получает еду со стола, а мама физически и эмоционально устала от грудного вскармливания, то она может спокойно его закончить.

«До года кормить оптимально, пока ребёнок не может сам кушать обычную еду. Дальше года – по желанию: можно кормить до двух лет и дольше», – резюмировала врач.