На счастье и удачу: в Пскове завершается благоустройство сквера на Индустриальной

17:52, 07 августа 2026, ПАИ

Благоустройство общественной территории завершается у дома № 2 на улице Индустриальной в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Завершить работы планировалось к 15 июля, но срок сдвинулся. Сейчас готовность объекта составляет 92 %.

На территории уже проложены кабели для освещения и видеонаблюдения, установлены опоры для парковых светильников и скульптура «Подкова». Остаётся подключить свет и камеры, установить скамейки и урны, а также посеять газон.

«Задержка сдачи объекта произошла из-за несвоевременной поставки опор освещения. Сейчас оборудование получено, ведутся работы по подключению систем. Скамейки и урны поступят в ближайшее время, подрядчик обещает завершить все работы в августе», – отметили в администрации.

Общественная территория благоустраивается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее ход благоустройства общественной территории у дома № 2 на улице Индустриальной в Пскове проверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда.