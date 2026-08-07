На счастье и удачу: в Пскове завершается благоустройство сквера на Индустриальной
Благоустройство общественной территории завершается у дома № 2 на улице Индустриальной в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Завершить работы планировалось к 15 июля, но срок сдвинулся. Сейчас готовность объекта составляет 92 %.
На территории уже проложены кабели для освещения и видеонаблюдения, установлены опоры для парковых светильников и скульптура «Подкова». Остаётся подключить свет и камеры, установить скамейки и урны, а также посеять газон.
«Задержка сдачи объекта произошла из-за несвоевременной поставки опор освещения. Сейчас оборудование получено, ведутся работы по подключению систем. Скамейки и урны поступят в ближайшее время, подрядчик обещает завершить все работы в августе», – отметили в администрации.
Общественная территория благоустраивается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее ход благоустройства общественной территории у дома № 2 на улице Индустриальной в Пскове проверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда.
Михаил Ведерников провёл заседание рабочей группы по подготовке и проведению избирательных кампаний