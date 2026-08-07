Отличия «переднего» и «заднего» грудного молока назвала псковский врач

17:32, 07 августа 2026, ПАИ

Действительно ли существует «переднее» и «заднее» грудное молоко, разъяснила врач женской консультации Псковского клинического перинатального центра, специалист по грудному вскармливанию Дарья Рахубова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Представьте, что грудь – это бариста. Этот бариста готовит напиток по запросу – в начале кормления ребёнок получает эспрессо с водой, это жидкое молоко, которое мы называем «передним», оно богато лактозой и белками, утоляет жажду и запускает пищеварение у ребёнка. Дальше, к концу кормления, грудь становится мягче и уже идёт такой густой сливочный десерт», – объяснила гостья эфира.

Второе молоко уже более жирное и даёт энергию для роста и развития ребёнка. По словам специалиста, малыш может сам регулировать, какое молоко ему нужно. Это встроенная система, которая оберегает от переедания и обезвоживания.