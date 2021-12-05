Семь лет лишения свободы получил житель Гдовского района за убийство

23:00, 05 декабря 2021, ПАИ

Прокуратурой Гдовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Гдовского района, который умышленно причинил тяжкий вред здоровью, повлёкший по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в районной прокуратуре.

В суде установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым взял со стола нож и нанёс ему не менее семи ударов ножом, в результате чего причинил телесные повреждения, повлёкшие тяжкий, опасный для жизни человека вред здоровью со смертельным исходом.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.