Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ученые выявили самую пьющую страну

По результатам Глобального исследования по наркотикам и алкоголю (GDR2021) самой пьющей нацией в мире оказались австралийцы, пишет РИА Новости.

В докладе говорится, что жители Австралии напивались чаще граждан других государств — в среднем 27 раз за год. Это почти вдвое больше среднемирового значения — 15 раз. В тройку лидеров по этому параметру вошли также Дания и Финляндия. Во всех исследованных странах мужчины напиваются чаще женщин.

Кроме того, австралийцы употребляют алкоголь в среднем два раза в неделю, или 106 дней в году. По этому показателю лидирует Франция — 132 раза в год, на втором и третьем местах — Новая Зеландия и Нидерланды соответственно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

05 декабря 2021

Ученые выявили самую пьющую страну
05 декабря 2021

В Доме офицеров откроется выставка живописи и акварели «Те, кого помню и люблю...»
05 декабря 2021

«Культурные выходные» прошли в Бежаницком районе
05 декабря 2021

Чайно-пряничная лавка «Званица» выдвинута на соискание премии «Народное признание»
05 декабря 2021

Эксперты назвали привычки, способствующие возникновению рака
05 декабря 2021

Кулинарная лавка «Розмарин» выдвинута на соискание премии «Народное признание»
05 декабря 2021

Врач рассказал, почему коронавирусная инфекция очень опасна для гипертоников
05 декабря 2021

Кинофестиваль «Западные ворота» выдвинут на соискание премии «Народное признание»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...