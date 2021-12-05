Ученые выявили самую пьющую страну

23:20, 05 декабря 2021, ПАИ

По результатам Глобального исследования по наркотикам и алкоголю (GDR2021) самой пьющей нацией в мире оказались австралийцы, пишет РИА Новости.

В докладе говорится, что жители Австралии напивались чаще граждан других государств — в среднем 27 раз за год. Это почти вдвое больше среднемирового значения — 15 раз. В тройку лидеров по этому параметру вошли также Дания и Финляндия. Во всех исследованных странах мужчины напиваются чаще женщин.

Кроме того, австралийцы употребляют алкоголь в среднем два раза в неделю, или 106 дней в году. По этому показателю лидирует Франция — 132 раза в год, на втором и третьем местах — Новая Зеландия и Нидерланды соответственно.