7,5 тысячи жителей Псковской области привились от коронавируса за неделю

07:41, 06 декабря 2021, ПАИ

7,5 тысячи жителей Псковской области привились от коронавируса за прошедшую неделю. Вакцинацию прошли 62% населения от планируемого количества, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом привились 250 334 жителя региона, в том числе 141 — за минувшие сутки. Полностью завершили курс вакцинации 236 778 человек, прирост за сутки составил 173 привитых. Ревакцинацию прошли 23 266 жителей Псковской области, из них 26 — за прошедшие 24 часа.

Использовано 82,3% поступившей в регион вакцины.