7,5 тысячи жителей Псковской области привились от коронавируса за неделю
7,5 тысячи жителей Псковской области привились от коронавируса за прошедшую неделю. Вакцинацию прошли 62% населения от планируемого количества, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Первым компонентом привились 250 334 жителя региона, в том числе 141 — за минувшие сутки. Полностью завершили курс вакцинации 236 778 человек, прирост за сутки составил 173 привитых. Ревакцинацию прошли 23 266 жителей Псковской области, из них 26 — за прошедшие 24 часа.
Использовано 82,3% поступившей в регион вакцины.
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