Оливье и селедка под шубой стали дороже на 15-25%

08:39, 06 декабря 2021, ПАИ

Самые популярные новогодние салаты в РФ — оливье и селедка под шубой — за год существенно подорожали, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь.

В 2021 году порция оливье на четверых человек обойдется в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в 2020 году. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше уровня прошлого года на 25%.

За год выросла стоимость всех ингредиентов оливье, минимальный рост в 9% был у консервированных овощей, горошка, вареной колбасы. Картофель подорожал почти на 80%, морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%. Что касается второго новогоднего салата, селедка подорожала на 11%.

Цены производителей на «борщевой набор» растут с аналогичной динамикой, о чем Минсельхоз уже сообщал в правительство. В конце октября стоимость картофеля выросла на 71,4% относительно аналогичного периода прошлого года, моркови — на 44%, репчатого лука — на 31% и капусты — 70%. В ведомстве предложили меры, которые должны приостановить подорожание. Например, в межсезонье планируют закупки картофеля в странах СНГ, также расширят посевные площади под овощи.