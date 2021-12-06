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Причину большого количества мутаций у «Омикрона» назвал вирусолог

Большое количество мутаций штамма коронавируса «Омикрон» может быть связано с тем, что этот вариант сформировался среди миллионов людей, зараженных ВИЧ. Об этом заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, пишет газета «Известия».

«В странах, где он сформировался, очень высокий уровень ВИЧ-инфекции. В некоторых больны 60% населения. В силу этого у таких людей заторможенный иммунный ответ, и поэтому «Омикрон», как общеафриканский продукт, имеет так много мутаций», — пояснил эксперт.

По его словам, Африка по количеству населения не уступает Индии, где сформировалась «Дельта». Однако в Африке ситуация хуже из-за большого количества людей с подавленным иммунитетом. «Думаю, миллионы лечатся от СПИДа с помощью высокоэффективной ретровирусной терапии. И может статься, что «Омикрон» сформировался таким образом, чтобы уходить и из-под нее. Поэтому он действительно может быть высококонтагиозным, высокопатогенным и еще обходить адаптивный иммунитет после вакцинации», — уточнил Павел Волчков.

При этом он подчеркнул, что вакцинированные будут обладать большей защитой по отношению к непривитым от коронавируса.

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