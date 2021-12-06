Названы самые популярные «новогодние» вакансии

08:53, 06 декабря 2021, ПАИ

За последние месяцы в России опубликовано порядка 200 вакансий для сотрудников, которые будут задействованы в подготовке к Новому году и во время праздничных каникул. Как сообщает hh.ru, наибольшее количество предложений размещено в Москве (29% от всего объема «новогодних» вакансий), на втором месте Санкт-Петербург (12%), третье место разделили Новосибирская, Самарская и Ростовская области (по 5%).

Самыми востребованными оказались сборщики, комплектовщики и фасовщики новогодних подарков - 41% вакансий от общего объема предложений о работе данной тематики. Также работодатели активно набирают менеджеров по продаже новогодних подарков и специалистов по обработке новогодних заказов (14%), аниматоров и артистов для новогодних шоу и исполнения роли Деда Мороза и Снегурочки (14%). Требуются продавцы на елочные базары, специалисты по реализации новогодней пиротехники, а также продавцы и упаковщики новогодних деревьев.

Кроме того, работодатели уже ищут дополнительный персонал для усиления команды перед праздниками. Так, в Пскове требуются мерчандайзеры в «Магнит», которые будут выкладывать новогоднюю продукцию на прилавки. До 149 тысяч рублей на сезонной «новогодней» работе могут заработать комплектовщики новогодних подарков, работа предполагает вахтовый метод с релокацией в Москву, опыт не требуется.