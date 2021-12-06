Индекс производства в сельском хозяйстве увеличился в Псковской области
В Псковской области индекс производства в сельском хозяйстве увеличился по сравнению в 2020 годом. Об этом заявила вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» 6 декабря.
«В целом отрасль у нас дает хорошие результаты по итогам года. Индекс составляет 104,3 к прошлому году, это рост. Надо понимать, что база прошлого года была 107 по сравнению с предыдущим», - сказала Салагаева.
Проект можно посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте» и Телеграм-канале «Псковские новости».
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