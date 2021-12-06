Продукты пытался украсть пскович из магазина на улице Труда

09:37, 06 декабря 2021, ПАИ

Росгвардейцы в Пскове задержали молодого человека, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

5 декабря экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда – сработала сигнализация. Прибыв на объект, правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел продукты питания, при этом не заплатив за них.

По данному факту идет проверка.