Продукты пытался украсть пскович из магазина на улице Труда
Росгвардейцы в Пскове задержали молодого человека, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
5 декабря экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда – сработала сигнализация. Прибыв на объект, правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел продукты питания, при этом не заплатив за них.
По данному факту идет проверка.
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