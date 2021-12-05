Жилой дом сгорел в Великих Луках

09:52, 06 декабря 2021, ПАИ

Жилой дом в Великих Луках на улице Русакова полностью выгорел изнутри вместе с имуществом хозяев в эту субботу, 4 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 3:31. Прибывшие сотрудники пожарной охраны оперативно ликвидировали возгорание и спасли соседний жилой дом и три хозяйственные постройки. Предположительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, в Псковском районе в деревне Селюгино сгорела баня 3х4 метра. Возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Прибывшие сотрудники пожарной охраны оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться на соседний жилой дом.



