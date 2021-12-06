Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов

09:58, 06 декабря 2021, ПАИ

Штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде, сообщила пресс-служба Минстроя. Об этом пишет РИА Новости.

С 1 марта 2022 года в силу вступает новый приказ Минстроя, от действующих правил он отличается тем, что по документу требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений.

«Штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», - указывается в сообщении.