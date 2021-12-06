В Псковскую область поступили новые школьные учебники на 30 млн рублей

10:08, 06 декабря 2021, ПАИ

В Псковскую область поступили новые школьные учебники на 30 млн рублей. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» 6 декабря.

На текущей неделе в регион поступят учебники еще на 200 тыс. рублей. Всего в область поставили более 70 тыс. новых учебников. Андрей Ермаков уточнил, что останавливаться на достигнутом не планируется, и поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за возможность сделать ребятам такой подарок.

Также поступило порядка 1000 ноутбуков отечественного производства. «Было непросто, потому что очередь по РФ достаточно большая», - заметил Андрей Ермаков.

Руководитель профильного комитета отметил, что за текущий год в регионе создано около 80 новых объектов, в том числе спортзалы, центры непрерывного повышения мастерства педагогов, точки роста. Показатели нацпроекта «Образование» в Псковской области выполнены почти на 100%.