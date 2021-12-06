Готовится контракт на строительство школы возле «Электрона» в Пскове

10:09, 06 декабря 2021, ПАИ

Готовится контракт на строительство школы возле стадиона «Электрон» в Пскове, сообщил в эфире проекта «Псковский телеграм Онлайн» и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

«Готовится контракт на строительство школы на 525 мест в районе «Электрона» на улице Киселева. Строится школа на Юбилейной на 825 мест. Строительство идет ударными темпами. Процент готовности пару месяцев назад был 10, сейчас близимся к 40%. Подрядчик ответственно подходит к исполнению работ. Готовим заявки в рамках программы государственно-частного партнерства, чтобы создать 3 тысячи новых мест на территории Пскова и Псковского района к концу 2024 года. С профильным министерством согласовываем состав заявки, чтобы все было подано правильно», - рассказал о планах Андрей Ермаков.

В колледжи региона в течение трех лет привезут и смонтируют новые мастерские для студентов - всего 41, в том числе 11 в 2022 году. «По капремонтам 33 образовательных учреждения по области в заявке. Надеюсь, министерство всё одобрит», - отметил Ермаков.