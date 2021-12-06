Два человека погибло в ДТП за неделю в Псковской области

10:12, 06 декабря 2021, ПАИ

С 29 ноября по 5 декабря в Псковской области в результате ДТП погибло два человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За этот же период полицейские пресекли 1 942 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Всего за неделю на территории области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало 6 человек. Также был выявлен 41 водитель в нетрезвом виде за рулем автомобиля, в том числе за повторную езду пьяным – 12.