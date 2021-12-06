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Экономика

В Псковской области запретили транзит крупной партии кормовых добавок

На российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка» в Псковской области должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили перемещение партий животноводческой продукции, которые следовали в адрес племенного хозяйства из Калининграда.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на границе были задержаны произведенные петербургским предприятием 5 тыс. литров кормовой добавки «Сальмоцил FL», 10 тонн кормовой добавки премикс «Экофит» и 3 тонн функционального корма «Антибактер 2». В ходе проведения ветеринарного контроля государственные инспекторы установили несоответствие сведений кормовой добавки «Сальмоцил FL», содержащихся на маркировочных этикетках упаковки, данным инструкции по применению. В частности, отсутствовала информация о гарантированных показателях добавки и подтверждении соответствия. Также было установлено отсутствие сведений о регистрации кормовых добавок «Экофит» и «Антибактер 2».

Кроме того, данные о наименовании товара премикс «Экофит», заявленные в товаротранспортных документах, не соответствовали сведениям на маркировочных этикетках, а информация о наименовании и адресе грузополучателя, указанная в ветеринарном свидетельстве, не совпадала с данными в товаротранспортной накладной.

Перемещение 13 тонн и 5 тыс. литров кормовых добавок по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза отправителю.

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