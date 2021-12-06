До 20 лет тюрьмы грозит псковичу за сбыт наркотических средств в Пскове

10:48, 06 декабря 2021, ПАИ

До 20 лет лишения свободы грозит жителю Псковского района за сбыт наркотических средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ - незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет организованной группой, и 13 покушений на аналогичные преступления.

В ходе предварительного следствия установлено, что с мая по июнь 2021 года пскович вступил в группу по сбыту наркотических средств и перевозил партии наркотиков, а также размещал «закладки» на территории Пскова.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.



