Сотрудники МЧС и ГИБДД дежурили на дороге к Псковско-Чудскому озеру в выходные
Временные посты по профилактике опасных ситуаций на водоемах были организованы в Псковском районе в выходные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В соответствии с распоряжением администрации области о запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лед на постах в Неелово и Солоново дежурили оперативные группы МЧС совместно с представителями ГИБДД. Они предупреждали население об опасности выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Сотрудники ГИБДД останавливали автотранспорт, а представители МЧС доводили до водителей и пассажиров содержание распоряжения о запрете выхода и выезда на лед под роспись.
Инспекторы ГИМС и специалисты аварийно-спасательной службы Псковской области находятся в готовности к действиям по участию в спасательных работах на водных объектах.
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