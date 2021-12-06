Сотрудники МЧС и ГИБДД дежурили на дороге к Псковско-Чудскому озеру в выходные

11:01, 06 декабря 2021, ПАИ

Временные посты по профилактике опасных ситуаций на водоемах были организованы в Псковском районе в выходные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В соответствии с распоряжением администрации области о запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лед на постах в Неелово и Солоново дежурили оперативные группы МЧС совместно с представителями ГИБДД. Они предупреждали население об опасности выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Сотрудники ГИБДД останавливали автотранспорт, а представители МЧС доводили до водителей и пассажиров содержание распоряжения о запрете выхода и выезда на лед под роспись.

Инспекторы ГИМС и специалисты аварийно-спасательной службы Псковской области находятся в готовности к действиям по участию в спасательных работах на водных объектах.