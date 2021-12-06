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Общество

Законопроекты о QR-кодах поддерживают 24,6% медиков

Законопроекты о QR-кодах поддерживают 24,6 процента медиков, выступают за их ужесточение более 17 процентов. О таких данных опроса, проведенного мобильным приложением «Справочник врача», стало известно РБК.

Согласно опросу, доля тех, кто выступает против законопроектов о цифровых документах, составляет 36,5 процента, еще 21,9 процента врачей согласны поддержать документ, если часть ограничений будет смягчена.

Мнения медиков насчет обязательной вакцинации от коронавируса разделились почти поровну. Так, 49,7 процента выступают за такую меру, 50,3 процента — против.

Большинство врачей (86,6 процента) полагают, что кампания по убеждению людей в необходимости сделать прививку не совсем успешна. Среди причин неэффективной кампании медики называют противоречащие друг другу заявления властей о COVID-19 и вакцинации, а также отсутствие в СМИ доступного объяснения населению научных данных о пользе вакцинации и неаргументированные объяснения о возможном тяжелом течении болезни.

Чтобы повысить доверие к вакцине, нужно работать с массовым населением, считают 56,7 процента опрошенных врачей. При этом каждый пятый специалист заявил, что важно повышать доверие к прививке среди сообщества медиков.

Проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание, внесли в Госдуму 12 ноября. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости. С 1 февраля предлагается выдавать цифровой документ только вакцинированным, переболевшим и тем, у кого есть медотвод.

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