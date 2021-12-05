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Культура

Выставку «…Отечество нам Царское Село» открыли в Пушкинском заповеднике

Владимир Алексеев. Город Пушкин. Лицей (1985) Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Выставку «…Отечество нам Царское Село» открыли в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Основу экспозиции, созданной по материалам различных фондовых коллекций Пушкинского заповедника к 210-летию Императорского Царскосельского лицея, составили более тридцати графических листов и одна живописная работа. Это изображения лицейских корпусов и парка, портреты Пушкина-лицеиста, жанровые картины. Авторы представленных на выставке произведений — художники, жившие и работавшие в ХХ веке, и наши современники: Владимир Фаворский, Игорь Ершов, Александра Билль, Борис Акбулатов, Владимир Алексеев, Лариса Антонова, многие другие.

Основной — художественный — ряд сопровождают произведения декоративно-прикладного искусства и редкие книжные издания.

Напомним, что Императорский Царскосельский лицей (с 1843 по 1918 год — Александровский лицей) — элитное учебное заведение, воспитанниками которого были многие выдающиеся российские государственные деятели и яркие представители отечественной культуры, и первый среди них — Александр Пушкин.  

Выставка «…Отечество нам Царское Село» размещена в Научно-культурном центре «Михайловского» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать для гостей и жителей Святогорья до 1 марта 2022 года. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 6+.

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