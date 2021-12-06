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Общество

Преподаватели ПсковГУ прочитали лекции в ведущих вузах Москвы

Преподаватели Псковского государственного университета Сергей Тращенков и Александр Цветков, которые стали финалистами всероссийского конкурса «Лига лекторов», выступили с докладами в московских вузах. Конкурс проходил под эгидой Российского общества «Знание». Слушателями лекций стали студенты и сотрудники вузов, а также коллеги, которые прошли в финал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) площадка конкурса была предоставлена для докладов на темы, связанные с проблемами искусственного интеллекта, машинного обучения, интернет-зависимостей. Преподаватель института инженерных наук ПсковГУ Сергей Тращенков выступил с темой «Чем интересно машинное обучение с подкреплением?».

В Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана были представлены доклады на естественно-научную тематику. Преподаватель института математического моделирования и игропрактики Александр Цветков выступил с докладом на тему «Нанотехнологии в нашей жизни».

Финал конкурса «Лига лекторов» был организован на 10 площадках Москвы. По результатам оценки слушателей были определены 50 победителей конкурса. К сожалению, преподаватели ПсковГУ не вошли в число лидеров. Однако, как отметили представители вуза, они получили большой опыт проведения лекций с аудиториями разного уровня и в различных форматах, посетили мастер-классы ведущих педагогов, учёных и медийных личностей. Кроме того, все финалисты конкурса получат доступ к комплексной образовательной программе в продюсерском центре Российского общества «Знание» – «Машук» и возможность отправиться в образовательное путешествие по России.

В этом году в масштабном всероссийском конкурсе «Лига лекторов» участвовали более 2,5 тысячи человек из 80 регионов страны. Конкурс проходил в несколько этапов. Прием заявок на следующий сезон «Лиги лекторов» стартовал 1 декабря. Конкурс будет проходить каждые полгода. Со следующего сезона в качестве дополнительного вознаграждения для всех победителей будет предусмотрен дополнительный грант в размере 500 тысяч рублей, который победитель сможет потратить на повышение своей квалификации и дальнейшее обучение, на развитие и создание контента по своему направлению. Грант получат и победители первого сезона.

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