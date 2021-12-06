Руководители школьных музеев Псковской области побывали в госархиве региона

12:56, 06 декабря 2021, ПАИ

В Государственном архиве Псковской области побывали руководители школьных музеев, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Экскурсия прошла в рамках реализации проекта «Архив – живая память поколений». Сотрудники музея рассказали гостям о структуре архива, об электронных информационных ресурсах, созданных архивом, о правилах работы в читальном зале. Также зашла речь о конкурсе исследовательских работ школьников, ежегодно организуемом фондом «История Отечества» и Российским обществом историков-архивистов, и о конкурсе краеведов, работающих с молодежью, который проводят Российское историческое общество и фонд «История Отечества».

Руководителей школьных музеев познакомили с условиями хранения документов, показали наиболее интересные архивные дела из фондов Государственного архива Псковской области: жалованные грамоты начала XVIII века из фонда Псково-Печерского монастыря, дела о внесении в дворянскую родословную книгу, указы Сената, документ о пребывании А. С. Пушкина в ссылке в Псковской губернии и ряд других.