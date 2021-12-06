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Общество

Клиенты сдали в переработку 14000 старых телефонов через салоны Tele2

Tele2 продлевает на 2022 год экологический проект «Переплавка», в рамках которого можно сдать свой старый телефон в переработку. Всего клиенты передали на утилизацию около 14 000 устройств. Наиболее активно в инициативе оператора принимают участие москвичи, жители Урала и Поволжья.

В 2022 году Tele2 продолжит сотрудничать по экопроекту «Переплавка» с корпорацией «Экополис» – единственным в России комплексом заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования. Оператор отправит собранные устройства на предприятие для дальнейшей переработки.

Tele2 также подвела итоги двух лет работы экопроекта. За это время его география расширилась с 11 до 64 регионов страны, адресная программа – до 600 салонов оператора. Наиболее активно в «Переплавке» участвуют жители Москвы, на втором месте – уральцы, на третьем – жители Поволжья.

Цель первого операторского экопроекта «Переплавка» – побудить клиентов всех операторов правильно утилизировать старые телефоны и создать инфраструктуру для сбора этой категории отходов. Чтобы поддержать инициативу, нужно принести старое устройство в один из салонов Tele2, участвующих в акции. Модель, марка и состояние телефона не имеют значения. В специальном видеоролике Tele2 показала, как утилизируются телефоны, собранные в салонах Tele2.

Мобильные телефоны относятся к категории электронного мусора, и зачастую пользователи не знают, что их тоже нужно перерабатывать. В состав современного смартфона входят пластик, медь, цветные металлы. В микросхемах и батарее содержатся токсичные материалы – такие как свинец, литий, хром.

Tele2 провела исследование, чтобы выяснить отношение людей к вопросам утилизации техники. Более 66% респондентов, принявших участие в «Переплавке», считают важным правильно утилизировать технику для борьбы с загрязнением окружающей среды. Экопроект имеет и образовательную функцию – 19% опрошенных ранее не знали о необходимости специально утилизировать телефоны, но теперь заинтересовались программой.

Проблема электронного мусора – одна из самых актуальных на планете. Эксперты Учебного и научно-исследовательского института ООН подсчитали, что объем таких отходов на свалках стран СНГ и Грузии за последние 10 лет увеличился на 50% и составил 8,7 кг на душу населения. Россия производит наибольшее количество электронных отходов на одного человека в регионе. При этом уровень сбора электронных отходов среди населения очень низок – он составляет всего 2,5%, отмечают эксперты. На малогабаритное оборудование ИТ и электросвязи, к которому относятся мобильные телефоны, приходится 8% электронного мусора в стране.

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