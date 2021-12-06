Более 700 школьников со всего Северо-Запада подали заявки на участие в математической олимпиаде в ПсковГУ

13:23, 06 декабря 2021, ПАИ

Количество заявок на участие в первом этапе Открытой математической олимпиады школьников им. Софьи Ковалевской, организованной на площадке Псковского государственного университета, составило более 700. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

География мероприятия включила в себя учеников не только местных школ, но также ребят из Московской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской, Тюменской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Республики Карелии.

Реальными участниками олимпиады стали 340 школьников - учащихся 6-8 классов. 5 декабря прошел первый отборочный этап мероприятия, по результатам которого будут отобраны участники второго этапа олимпиады. Он состоится 12 декабря в формате онлайн.

До 22 декабря планируется подвести итоги олимпиады, организовать рассылку дипломов победителей и призеров, сертификатов участников олимпиады.

Подробную информацию об олимпиаде и ссылку на регистрационную форму можно найти на сайте мероприятия.

Организаторами олимпиады выступают Научно-образовательный математический центр им. С. В. Ковалевской и Псковский государственный университет.

