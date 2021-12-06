В Переслегинской волости отменен карантин по бешенству

13:34, 06 декабря 2021, ПАИ

Карантин по бешенству отменен в нескольких населенных пунктах Переслегинской волости Великолукского района. Соответствующий указ 6 декабря подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Речь, в частности, идет об отмене ограничительных мероприятий в личных подворьях в деревнях Калитино и Русаново, на территории пилорамы в деревне Овсище (эпизоотические очаги) и в самом сельском поселении «Переслегинская волость».