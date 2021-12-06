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Общество

Первенство Псковской области по компьютерному спорту пройдёт с 12 по 18 декабря

С 12 по 18 декабря пройдет первенство Псковской области по компьютерному спорту в онлайн-формате по двум дисциплинам: FIFA 22 и Counter Strike Global Offensive, пишет официальный Telegram-канал региона.

Для участия в соревнованиях необходимо заполнить анкету в разделе «Обсуждения» в группе «Федерация компьютерного спорта Псковской области» в соцсети «ВКонтакте». Участие в дисциплине FIFA 22 могут принять жители Псковской области старше старше 14 лет. Регистрация на турнир будет осуществляться до 00:00 13 декабря. С 14 по 19 декабря состоится онлайн-отбор. 20 декабря – финал.

Для участия в дисциплине FIFA 22 необходимо оставить название команды, фамилию, имя и отчество со ссылками на профиль фейсет, а также дату рождения каждого игрока и номер телефона капитана. Групповой отборочный этап пройдёт с 13 по 18 декабря. Плей-офф 19 декабря с 12:00.

Участие в соревнованиях бесплатное.

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