Первенство Псковской области по компьютерному спорту пройдёт с 12 по 18 декабря

14:08, 06 декабря 2021, ПАИ

С 12 по 18 декабря пройдет первенство Псковской области по компьютерному спорту в онлайн-формате по двум дисциплинам: FIFA 22 и Counter Strike Global Offensive, пишет официальный Telegram-канал региона.

Для участия в соревнованиях необходимо заполнить анкету в разделе «Обсуждения» в группе «Федерация компьютерного спорта Псковской области» в соцсети «ВКонтакте». Участие в дисциплине FIFA 22 могут принять жители Псковской области старше старше 14 лет. Регистрация на турнир будет осуществляться до 00:00 13 декабря. С 14 по 19 декабря состоится онлайн-отбор. 20 декабря – финал.

Для участия в дисциплине FIFA 22 необходимо оставить название команды, фамилию, имя и отчество со ссылками на профиль фейсет, а также дату рождения каждого игрока и номер телефона капитана. Групповой отборочный этап пройдёт с 13 по 18 декабря. Плей-офф 19 декабря с 12:00.

Участие в соревнованиях бесплатное.